Elezioni 2022, Butti (FdI): "Abbiamo atteso oltre 40 anni, ma ora forse siamo al Governo"

Elezioni 2022: una vittoria schiacciante quella del centrodestra, soprattutto nella nostra provincia. Non poteva mancare allora il commento del rappresentante comasco per eccellenza di Fratelli d'Italia, Alessio Butti.

Questo il suo commento dopo gli scrutini.

"Perché ringraziare Giorgia (Meloni, ndr), i militanti e soprattutto le italiane e gli italiani che mi/ci hanno tributato questo straordinario onore. Con pochi grandissimi amici, quelli veri, che ci sono ora e ci sono sempre stati, ho commentato: abbiamo lottato per oltre 40 anni tra gioie e dolori, tra successi e sconfitte. Abbiamo creduto in valori inalienabili senza mai deflettere. Abbiamo militato, con sacro rispetto per l’avversario, nel Fronte della Gioventù e il mio pensiero va a chi, per tanti motivi, non è più con noi. Abbiamo seguito la naturale e intelligente evoluzione della Destra politica. Siamo approdati, con mia somma soddisfazione al conservatorismo, al “partito degli italiani”. Abbiamo creduto in una donna straordinaria, come noi sognatrice, ma in grado di concretizzarli… i sogni. Abbiamo con umiltà atteso oltre 40 anni per arrivare al governo e forse ci siamo arrivati nel momento più drammatico della storia repubblicana, con una eredità eccezionalmente negativa. Adesso abbiamo bisogno di tutti. W l’Italia!".