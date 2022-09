Elezioni 2022, il Terzo Polo lancia la campagna elettorale da Milano: i comaschi non mancano.

Carlo Calenda, leader di Azione, e Matteo Renzi, che guida Italia Viva, ieri hanno lanciato da Milano la campagna elettorale del Terzo Polo che li vede insieme nella sfida contro il centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi e il centrosinistra di Letta. Secondo gli organizzatori circa 6mila persone a Superstudio. Tanti i big che hanno sposato la nuova causa: dai ministri Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Elena Bonetti fino a Maria Elena Boschi.

Presenti i candidati che si presenteranno agli elettori della Lombardia il prossimo 25 settembre. Non è mancata una nutrita delegazione comasca. Tra i presenti a Milano Anna Veronelli, storico volto della politica comasca, che Azione ha candidato alla Camera dei Deputati, ma anche il coordinatore provinciale di Italia Viva, Alberto Gaffuri, nonché ex sindaco di Albese con Cassano. Non sono mancati all'appuntamento neppure i renziani Fabio Chindamo e Silvia Gorla, rispettivamente sindaco e consigliere di Bulgarograsso.

Foto: Facebook