Elezioni 2022, l'affluenza a Como: il dato definitivo delle 23

Urne chiuse: alle 23 si é conclusa la giornata di elezioni 2022 che porterà al rinnovo del Parlamento.

Elezioni 2022, l'affluenza definitiva a Como

Si é votato dalle 7 alle 23 di questa domenica 25 settembre 2022. In tutta Italia gli aventi diritto si sono recati alle urne per eleggere i propri rappresentanti per i prossimi cinque anni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

In Provincia di Como alle 12 si era recato alle urne il 21,43% degli aventi diritto al voto; il dato alle 19 era salito al 56,62%. L'affluenza definitiva é arrivata poco dopo le 23, una volta che i seggi si sono chiusi: a fine giornata nel Comasco ha votato il 68,90% (in aggiornamento) degli elettori, a fronte del 77,85% di cinque anni fa, con un calo di quasi dieci punti percentuali.