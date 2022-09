Come in ogni battaglia, ci sono vincitori e sconfitti, anche in queste elezioni politiche 2022, e se i primi sono il centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia, i secondi non possono che essere la coalizione di centro sinistra, e in particolar modo, il Partito Democratico.

Elezioni 2022, Orsenigo (PD): "Il PD ne esce sconfitto. Il partito è da rivoluzionare"

Un risultato che viene definito una "sconfitta" anche dal consigliere regionale Angelo Orsenigo che, commentando i risultati ottenuti (19% a livello nazionale e 15% a livello locale), attacca duramente la campagna elettorale attuata dal suo partito.