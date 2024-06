Elezioni 2024 nell’Erbese, risultati in diretta

A Suello vince Giacomo Angelo Valsecchi: il sindaco uscente confermato dai cittadini.

Le sue prime dichiarazioni sul risultato:

"Sono molto soddisfatto per il risultato che abbiamo ottenuto, l'affluenza a questa tornata elettorale è stata tra le più alte della provincia di Lecco e la cosa mi rende molto orgoglioso. È un bel segno, è il segno che i miei concittadini credono ancora nella nella cosa pubblica.

Voglio ringraziare tutti i cittadini di Suello che hanno scelto la lista in campo persuello, grazie di cuore a tutti. Ora non vediamo l'ora di metterci al lavoro per realizzare i tanti progetti che abbiamo ideato. Consentitemi un grande grazie anche ai membri della lista in campo per Suello e chi ci ha aiutato durante la campagna elttorale per l'ottimo lavoro di squadra fatto in questi mesi.Sono soddisfatto anche perché nei prossimi cinque anni, a differenza del mio mandato precedente, avremo un consiglio costituito da maggioranza e minoranza. . Faccio gli auguri di buon lavoro anche a Giovanni Galli e alla sua squadra"