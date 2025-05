Elezioni a Binago: lo spoglio e i risultati in diretta

Alle 15 termina il tempo a disposizione degli elettori per votare il prossimo sindaco di Binago. Poi, via allo spoglio per scoprire chi ha vinto tra protagonisti Davide Amonini e la sua lista civica "Uniti per Binago", Maricla Vitulo candidata sindaca per "Esperienza e Rinnovamento" e Maria Luisa Brai, per la lista "Binago in Movimento", compagine con chiara connotazione politica, tanto che all’interno è presente il simbolo di Fratelli d’Italia. Aggiornamenti in diretta.