Elezioni ad Asso: ecco tutte le preferenze

Elezioni ad Asso: esulta il nuovo sindaco Mirko Donadini Pina, delusione per l'ex primo cittadino Tiziano Aceti.

Le preferenze per la lista "Sìamo Asso" del nuovo sindaco Mirko Donadini Pina (770 voti):

Le preferenze per la lista "Rinnoviamo Asso La Vallategna" del candidato sindaco Tiziano Aceti (674 voti):

Un grande applauso ha accolto la proclamazione del nuovo sindaco. Che soddisfatto, ha rimarcato come la campagna elettorale sia stata "dura ma devo fare i complimenti a tutti i componenti della mia lista, siamo stati bravi e ci siamo comportati da signori nonostante qualche polemica e pregiudizio: speriamo di fare ricredere e convincere chi non è venuto a votare per noi".

Amareggiato il sindaco uscente, Tiziano Aceti, che tuttavia sottolinea come la sua sarà una "minoranza collaborativa".

Le recenti elezioni amministrative hanno sancito un nuovo percorso per il nostro paese, e, sebbene l’esito non sia stato quello che speravamo, sento il dovere e il desiderio di esprimere la mia gratitudine a tutti i cittadino che hanno creduto in me e nella nostra visione per Asso.

Ringrazio innanzitutto i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia, scegliendo di sostenerci con il loro voto: anche se il risultato non ci ha premiati, il loro supporto è per me motivo di orgoglio e forza. Un ringraziamento speciale va a tutto il gruppo della lista Rinnoviamo Asso La Vallategna: donne e uomini che, con passione, competenza e dedizione, hanno messo tempo, idee e cuore in questo progetto. È stato un onore camminare al vostro fianco, condividendo ideali, difficoltà e speranze. La vostra generosità e il vostro entusiasmo resteranno per me un esempio indelebile.

A chi ha vinto queste elezioni, rivolgo un augurio sincero di buon lavoro: amministrare un Comune è un compito impegnativo e delicato, che merita rispetto e collaborazione. Da parte mia non mancherà mai un atteggiamento costruttivo e responsabile, perché ciò che conta, al di là delle differenze, è il bene di Asso e di tutti i suoi cittadini.

Per me questa non è una fine, ma una nuova tappa di un percorso civile e umano che continuerò a vivere con lo stesso amore per il nostro paese che mi ha spinto, anni fa, a mettermi al servizio della comunità.