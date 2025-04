Elezioni ad Asso: sarà sfida a due. Aceti contro Donadini Pina

Al momento, sono due le liste ufficializzate per le elezioni del 25 e 26 maggio ad Asso: quella dell'ex sindaco Tiziano Aceti e quella del suo ex assessore Mirko Donadini Pina.

Il termine per presentare programmi e candidati scade oggi, sabato 26 aprile, e la conferma ai candidati dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Aceti: "Rinnoviamo Asso La Vallategna"

Tiziano Aceti è il candidato sindaco della lista civica "Rinnoviamo Asso La Vallategna". Insieme a lui Monica Orsenigo, Clara Giacconi, Silvano (detto Claudio) Calastri, Gianmaria Domenico Rossini, Arianna Pina, Claudio Brivio, Sara Fazio, Alessandro Turba, Mauro Rappa, Gabriella Callegari, Francesco Pileggi e Ariberto Consonni.

Aceti si era dimesso da primo cittadino dopo le dimissioni da parte di quattro consiglieri di maggioranza, con conseguente commissariamento del Comune. Della "vecchia" maggioranza, a sostenerlo tornano Giacconi e Orsenigo.

"La nostra lista si impegna a portare continuità e rinnovamento, ascoltando le esigenze di tutti i cittadini. Con un approccio partecipativo e concreto, vogliamo valorizzare le risorse del paese, migliorare i servizi e intercettare risorse regionali, nazionali ed europee per crescere senza gravare sulle tasche dei cittadini. In particolare, l’impegno di Aceti sarà focalizzato sul proseguire la ricerca di nuovi parcheggi in centro storico e a Pagnano, la riapertura del bocciodromo e l’acquisizione del Castello medioevale da parte del Comune. Ci sarà un grande impegno a sostenere questi progetti e tanti altri da parte dei 12 candidati, persone con competenze importanti alle spalle e con la volontà di lavorare tutti insieme per il bene comune. Il nostro obiettivo è costruire una Asso più accogliente, sostenibile e pronta alle sfide future, con trasparenza, spirito di servizio e forte senso di comunità. Aceti ha raggiunto importanti obiettivi, come la riqualifica dell’illuminazione pubblica, la riapertura già programmata della strada Scarenna-Caslino e il parco della Vallategna".

Donadini Pina: "Sìamo Asso"

Mirko Donadini Pina è il candidato sindaco della lista civica "Sìamo Asso". A sostenerlo come candidati consiglieri ci saranno Filippo Nava, Antonella Mazza, Raul Losa, Viviana Corti, Francesco Caldera, Lorena Buonanno, Alissa Vicini, Gianluca Duroni, Paolo Caspani, Simone Imperiale, Pasquale Massari e Mario De Col.

Donadini è stato assessore al Bilancio proprio dell’ex sindaco Tiziano Aceti: a inizio gennaio si era dimesso insieme a Filippo Nava, Antonella Mazza (anch’essi del gruppo Sìamo Asso) e Francesco Caldera che fino ad allora era stato in maggioranza.

"Il programma completo sarà depositato sabato 26 (oggi, ndr) ma vogliamo già condividere lo spirito con cui intendiamo amministrare Asso: concretezza, ascolto e impegno quotidiano. Non servono grandi promesse, ma azioni semplici, costanti e vicine alla gente. Dalla cura degli spazi pubblici e del decoro del paese e delle frazioni, al potenziamento dei servizi di base; dalla valorizzazione del volontariato al sostegno concreto a famiglie, anziani e giovani: puntiamo su ciò che davvero migliora la qualità della vita, affiancandolo alla realizzazione e completamento di opere pubbliche di rilievo. Abbiamo costruito un progetto a lungo termine, con volti nuovi e persone con solide esperienze. Vogliamo riportare trasparenza, dialogo e una presenza autentica sul territorio. Asso ha bisogno di attenzione, non di apparenza. E noi siamo pronti a metterci la faccia. Ogni giorno".