Elezioni, Alfredo Fusi ufficializza la candidatura alle Amministrative

Sarà un gruppo eterogeneo, stimolante e affiatato

Ha dato disponibilità a candidarsi, condividendo idee e progetti

Sarà l'avvocato Alfredo Fusi uno dei candidati alle prossime Amministrative. Mentre l'attuale sindaco di Merone, Giovanni Vanossi, ancora non ha sciolto la riserva per la corsa per un possibile terzo mandato, arriva ora l'ufficialità per Fusi che scende in campo con la lista Merone Sì. "Ci siamo chiesti quale fosse la migliore figura che, rappresentando il nostro progetto, potesse candidarsi come futuro sindaco di Merone, convergendo insieme attorno alla persona dell’avvocato Alfredo Fusi il quale, dopo un ulteriore periodo di confronto su idee, priorità e programmi ha accettato di dare la propria disponibilità a presentarsi in qualità di nostro candidato", dicono dal gruppo.

Problemi sul tavolo e tempo a disposizione per il bene del paese

Il gruppo è da tempo che sta lavorando insieme: "Da qualche tempo un gruppo di persone di Merone ha cominciato a osservare, con sguardo affezionato e ancor più approfondito, il nostro paese. A discutere dei problemi che la nostra realtà sta attraversando e a quanto è possibile fare per poter sviluppare Merone per renderlo un paese più vivo, vivibile, coinvolto e attento alle persone che in esso risiedono. Nel corso di poco tempo si sono riunite oltre venti persone attive in vari ambiti della comunità, ognuna caratterizzata da professionalità e sensibilità differenti ma tutte accomunate dalla volontà di dedicare il proprio tempo al bene di Merone. Condivise le idee, analizzate le criticità presenti sul territorio e sviluppata la progettualità che è nostra intenzione perseguire, abbiamo deciso di costituire un gruppo eterogeneo, stimolante ed affiatato che potesse presentarsi alle prossime elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno".