Elezioni Amministrative a Binago: continua la corsa alle urne

Dopo un anno di commissariamento, Elezioni Amministrative a Binago. Seggi aperti da ieri, domenica 25 maggio. Una lista sulle tre presentate trionferà.

Elezioni Amministrative a Binago

La sfida è a tre e ora più che mai è entrata nel vivo: Elezioni in corso. Trascorsa la prima giornata alle urne, i cittadini hanno tempo ancora oggi, lunedì 26 maggio, per recarsi ai seggi ed esprimere la propria preferenza per i candidati: protagonisti Davide Amonini e la sua lista civica "Uniti per Binago", Maricla Vitulo candidata sindaca per "Esperienza e Rinnovamento" e Maria Luisa Brai, per la lista "Binago in Movimento", compagine con chiara connotazione politica, tanto che all’interno è presente il simbolo di Fratelli d’Italia.

Foto 1 di 2 Il candidato Amorini ha votato Foto 2 di 2 La candidata Maria Luisa Brai si è recata alle urne per votare

Anche la candidata Vitulo ha votato. Alle 23 di ieri, ecco i primi dati: su 4.370 elettori, hanno votato in 1.788, pari al 40,92%.

Seggi aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, alla scuola primaria “Dante Alighieri” in via San Francesco.