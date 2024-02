Appare delineata la sfida per la poltrona di sindaco di Brenna, due al momento i candidati in vista delle elezioni amministrative 2024 che si terranno l'8 e il 9 giugno prossimi.

Elezioni Brenna 2024, la sfida tra Cappelletti e Spinelli è servita

Lo aveva già annunciato alla fine dello scorso anno: Nazzareno Cappelletti, attuale capogruppo della minoranza in Consiglio comunale "Noi Brenna", ha deciso di scendere in campo per tentare di strappare la poltrona di sindaco alla maggioranza in carica, oggi guidata dal primo cittadino uscente Paolo Vismara.

"Ho deciso di ricandidarmi dopo 15 anni di lavoro svolto all'interno del gruppo 'Noi Brenna' per la crescita del nostro paese con consapevolezza, entusiasmo e tanta voglia di fare - ha spiegato Cappelletti - Ho avuto la fortuna di non essere mai stato solo e ancora oggi di essere accompagnato da una squadra di amici pronti a sostenermi e a darmi il loro contributo di idee e suggerimenti per il bene di Brenna".

Nel frattempo con l'inizio del nuovo anno si è delineata anche la scelta del candidato sindaco da parte della maggioranza uscente. Vismara ha deciso di non cogliere l'opportunità data dalla nuova legge per un terzo mandato nei Comuni sotto ai 15mila abitanti, così il gruppo "Insieme per Brenna" ha deciso di candidare Daniele Spinelli, consigliere dal 2004 e vicesindaco prima di Andrea Colombo nel 2009, successivamente di Vismara sia nel 2014 che nel 2019, recentemente aveva presentato le dimissioni per motivi personali.