Mentre Lega e Fratelli d’Italia continuano a discutere, più o meno pubblicamente, se correre congiuntamente come centrodestra sostenendo il sindaco uscente di Cantù, Alice Galbiati, la terza realtà di maggioranza, Forza Italia, non ha mai avuto dubbi sul suo nome e sta già lavorando alla propria lista di candidati consiglieri e ha già deciso di sfoderare un nome "di peso".

Elezioni Cantù 2024, Forza Italia recluta l'ex Lavori in corso Di Febo

Scende in campo tra le fila del partito fondato da Silvio Berlusconi in vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno l’8 e il 9 giugno, l’ex Lavori in corso Paolo Di Febo. "Apprendendo che Lavori in corso ha deciso di non proseguire la propria presenza sul territorio, ho accolto con favore la progettualità emersa in Forza Italia" ha spiegato il candidato consigliere azzurro.

Grande soddisfazione per questo "colpo di mercato" per il coordinatore cittadino di Forza Italia, Matteo Ferrari: "Paolo Di Febo ha una grande esperienza amministrativa tanto che oggi ha l’importante delega alle Grandi opere e sono particolarmente contento che abbia deciso di rimettersi in gioco tra le fila azzurre".