Elezioni Casnate con Bernate 2020, risultati: c’è il nome del nuovo sindaco

Nel Comune di Casnate con Bernate è andata in scena una corsa a cinque per la poltrona di primo cittadino dopo i dieci anni del doppio mandato di Fabio Bulgheroni. A sfidarsi sono stati Guido Corti, Anna Seregni, Filippo Ballatore, Antonella Girardi e Alberto Magistro.

Elezioni Casnate con Bernate 2020: i risultati, vince Anna Seregni

ORE 11.45. Primi dati ufficiosi confermano il nome del nuovo sindaco: con un vantaggio sensibile su Filippo Ballatore, vince Anna Seregni. Seguono le liste di Magistro, Corti e Girardi.

ORE 11. Procede veloce lo spoglio delle schede. Al momento sembra essere un testa a testa tra Filippo Ballatore e Anna Seregni. Solo in terza posizione Magistro. Sono circa a metà delle schede e Seregni sembra leggermente in testa in tutte le sezioni.

ORE 9. E’ iniziato lo spoglio delle schede elettorali che porteranno a decretare il nuovo sindaco di Casnate con Bernate. Sono quattro le sezioni da scrutinare. L’affluenza definitiva è stata del 69,06%, in aumento rispetto a cinque anni fa.

Articolo in aggiornamento

>> QUI LA NOSTRA DIRETTA ELETTORALE PER TUTTI I COMUNI COMASCHI AL VOTO <<