Elezioni Como 2022, Orsenigo (Pd): "Bene la candidatura di Minghetti, Bartolich profilo di rilievo. Ora tempo di unire"

Il nome di Barbara Minghetti, disponibile a guidare la campagna elettorale del centrosinistra alle elezioni a sindaco di Como che si terranno nel 2022, smuove gli animi.

"Guardo con entusiasmo alla disponibilità data da Barbara Minghetti a candidarsi come sindaco di Como. È una candidatura che ha tutto il potenziale di aprire, coinvolgere e includere in un nuovo progetto le tante forze cittadine che vogliono lavorare per un cambiamento vero in città - dichiara Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico - Sono convinto che la candidatura di Barbara possa essere una risorsa per il centrosinistra, in grado di imprimere una nuova svolta a Como, proprio in luce del suo vissuto e della sua esperienza. Svolta sempre più urgente dopo cinque anni in cui la città è stata costretta a uno stallo politico e amministrativo. Ovviamente ora è il tempo della sintesi interna. Anche quello di Adria Bartolich è un profilo di rilievo. Occorre lavorare per unire, non per dividere. Serve un disegno unitario, un programma che sappia convincere per mettersi all'opera sui tanti, troppi, dossier cittadini ignorati dall'amministrazione Landriscina in questi anni. Ora è il tempo di rimboccarsi le maniche, senza disperdere energie, verso un obiettivo comune”.