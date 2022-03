Ufficiale

Appuntamento al 26 giugno per gli eventuali ballottaggi.

Elezioni comunali 2022, si vota il 12 giugno: Como, Erba e altri 13 paesi.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso: si andrà al voto, referendum compreso, per il primo turno il 12 giugno 2022 e il 26 giugno per gli eventuali ballottaggi per i Comuni sopra i 15mila abitanti. Una tornata importante per la Provincia di Como: sono 15 le amministrazioni che rinnoveranno sindaco e consiglio comunale. Tra queste il capoluogo e Erba.

Alta Valle Intelvi (2.835)

Appiano Gentile (7.718)

Barni (597)

Beregazzo con Figliaro (2.577)

Blessagno (284)

Brienno (402)

COMO (82.045)

Erba (16.503)

Gera Lario (1.016)

Guanzate (5.705)

Orsenigo (2.757)

Porlezza (4.661)

Rovello Porro (6.035)

San Bartolomeo Val Cavargna (1.041)

San Fermo della Battaglia (7.380)