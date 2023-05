Elezioni comunali in questo 2023 anche per 7 Comuni del Lago di Como oltre a Cernobbio: alle votazioni sono stati chiamati i cittadini di Brunate, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Dosso del Liro, Laglio, Montemezzo e San Siro.

Elezioni comunali 2023: i verdetti dei Comuni del Lago di Como

Ecco tutti i risultati:

Brunate

A Brunate è stato eletto Simone Rizzi con il 65,88% dei voti (529 le votazioni prese dalla lista "Brunate in comune") ricevendo così il doppio delle preferenze rispetto alla sua avversaria Camilla Dotti, leader della lista "Brunate".

Carlazzo

Ad aggiudicarsi la vittoria a Carlazzo è stata Piera Mazza con la lista "Vivere Carlazzo". Mazza era anche l'unica candidata a vestire la fascia tricolore.

Centro Valle Intelvi

Anche in Centro Valle Intelvi un unica lista ed un unico nome candidato: il sindaco per i prossimi 5 anni sarà Mario Pozzi con la lista "In Comune per il bene comune".

Dosso del Liro

A Dosso del Liro c'è già l'ufficialità: Egidio Baraglia sarà il sindaco del paese per i prossimi 5 anni. Una notizia che non fa scalpore considerando che era l'unico candidato con la sua lista "Insieme per Dosso del Liro".

Laglio

Situazione più complessa a Laglio con ben 4 candidati sindaci. A spuntarla è stato Giancarlo Premoli e la lista "Uniti per Lagio" con il 42,38% dei voti, ovvero 203. A poco più di 60 voti di distanza e con una percentuale che tocca il 31%, Monica Sessolo con la sua lista "Insieme per Laglio". Segue con 126 voti e il 26% "Nuova Laglio" la lista di Michela Garbin. Chiude, da fanalino di coda, Francesco Materale con un solo voto raccolto per la sua lista "Per l'Italia con Paragone ItalExit".

Montemezzo

Anche a Montemezzo situazione simile a Dosso del Liro con un solo candidato, Guido Spelzini, che ha inevitabilmente vinto le elezioni con la lista "Rilanciamo Montemezzo".

San Siro

Dati in arrivo.