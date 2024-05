Elezioni comunali: ad Anzano il sindaco uscente non tenterà il bis

Elezioni comunali: ad Anzano il sindaco uscente Alberto Rivetti non si ricandiderà.

Sarà sfida tra Meroni e Riva

Ad Anzano sarà sfida a due tra l'ex sindaco Rinaldo Meroni e l'ex vicesindaco e consigliere di minoranza Giovanni Riva. Il sindaco uscente Alberto Rivetti, che sembrava intenzionato a presentarsi con una nuova lista alle elezioni comunali ha annunciato nelle scorse ore di avere rinunciato a tentare il secondo mandato.

Le motivazioni sono state spiegate dallo stesso Rivetti.

"Ho deciso di non ripresentarmi: in queste settimane ho avuto tanti sostegni ma poche persone si sono rivelate concretamente disposte a impegnarsi, quindi non è stato possibile completare una lista. E costruire un gruppo ex novo, senza tenere conto di chi prima ha collaborato ,non è un'operazione che mi entusiasma. E' decisamente una delusione il fatto che la maggioranza uscente non mi sostenga in una corsa per il secondo mandato".

Rivetti ha poi sottolineato che non intende sostenere alcuno dei due candidati in lizza: né il vicesindaco uscente Riva, che chiude il mandato nella maggioranza guidata proprio da Rivetti, né Meroni.

"Non condivido il comportamento di Riva di avere sfruttato cinque anni per presentarsi poi come candidato sindaco: lo trovo scorretto e, francamente, illegittimo. Per quanto riguarda Meroni trovo che sia patetico che si faccia usare per l'operazione politica condotta da Lorenzo Salzano".

E sull'operazione inizialmente paventata di costruire un'unica lista, Rivetti ha poi rimarcato la mancata collaborazione del gruppo.

"Una lista unica richiede l'impegno di tutti. Detto questo, mi chiamo fuori dal mondo politico del paese: sono stati cinque anni belli in alcuni casi , meno belli in altri, sicuramente mi aspettavo di più dalle persone. Spero che chi procede tenga conto che c'è stato un buon governo, in questi cinque anni, con tanta volontà di impegnarsi e tante operazioni fatte: dal Municipio, al centro sportivo, alle manutenzioni, con amore per il paese".