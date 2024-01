Si avvicinano le elezioni comunali 2024 ad Albavilla: l’ex comandante della Polizia locale Federico Ciceri si presenta, è il candidato sindaco della lista "Amare Albavilla".

Elezioni comunali Albavilla 2024: si candida sindaco l'ex comandante dei vigili

Albavillese d’origine, Ciceri, 70 anni, è stato agente di Polizia locale per trentadue anni: ventidue da comandante del Corpo intercomunale dapprima in convenzione con Alserio e Orsenigo, successivamente con Tavernerio e Albese. E’ perito chimico, giornalista pubblicista dal 1982 e di estrazione oratoriana, come chierichetto in giovane età, catechista e volontario dell’oratorio.

La decisione di presentarsi come candidato sindaco di una fazione alla guida del paese nasce dal desiderio "di proporre un deciso cambio di passo mettendo in campo esperienza, competenza, onestà e determinazione, con più controlli mirati sull’attività amministrativa - esordisce Ciceri - Proponiamo a questo scopo una compagine nuova in cui ci saranno professionisti ed esperti in ogni settore".

