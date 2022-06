Elezioni comunali Barni 2022: il voto di Mauro Caprani

L'ormai ex primo cittadino ha votato.

E' candidato a Erba

Mauro Caprani, sindaco uscente a Barni, ha votato. Non si ricandida più alla poltrona barnese, ma è sceso in campo a Erba dove è il candidato di punta di tutto il centrodestra unito.

I due figli in ognuna delle due liste

I due figli di Caprani, seguendo l'esempio del padre, sono scesi in campo in politica. Ma in due liste diverse. Gaia fa parte della compagine guidata da Daniela Gerosa di Arcobaleno per Barni. Mattia sostiene Francesco Rusconi di La torre civica.