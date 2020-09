Elezioni comunali Casnate con Bernate 2020: i candidati ci parlano di Sicurezza e Ambiente.

Elezioni comunali Casnate con Bernate 2020

Il Giornale di Cantù, in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre, ha fatto ai candidati sindaco la stessa domanda: cosa intendete fare per quel che riguarda i temi Sicurezza e Ambiente qualora foste eletti? Si tratta di due argomenti estremamente attuali ma soprattutto di portata comunale. Il sindaco e l’amministrazione infatti possono concretamente agire in questi ambiti.

I candidatial ruolo di sindaco – Guido Corti, Anna Seregni, Alberto Magistro, Antonella Girardi e Filippo Ballatore – ci hanno spiegato quali sono le loro linee guida. Hanno parlato di nuove tecnologie, percorsi pedonali da riqualificare, orti urbani da creare e soprattutto di Polizia Locale da ripensare.

“Riaprire gli spazi in degrado e usare nuove tecnologie” ha sottolineato Corti. “Controllo del territorio in rete con gli altri Comuni e rimboschimento alla cava” ha spiegato Magistro. “Potenziare il Controllo di Vicinato e creare orti urbani” ha affermato Seregni. “Dare nuova vita al verde del Berc e portare più Vigili in paese” ha segnalato Girardi. “Convenzione con Cantù per il comando di Polizia Locale da rivedere e più cestini in paese” ha spiegato Ballatore.

Si tratta solo di pillole.

