Elezioni comunali Erba 2022: vittoria del Centrodestra, è Mauro Caprani il nuovo sindaco

Elezioni comunali Erba 2022 erano in tre a correre per il ruolo di sindaco. Giorgio Berna, candidato sindaco del Centrosinistra, Mauro Caprani della coalizione di Centrodestra e Doriano Torchio con una lista civica sostenuta dal Movimento 5 Stelle.

Elezioni comunali Erba 2022: segui con noi la diretta

ORE 18.15 - Si prosegue intanto a scrutinare le schede. Ecco il seggio 7 (definitivo):

Caprani 246

Berna 136

Torchio 22

Seggio 12 (definitivo):

Caprani 249

Berna 165

Torchio 56

ORE 18 - "Gli elettori hanno sempre ragione, anche quando si perde. Noi abbiamo combattuto la buona battaglia. Siamo partiti quasi due mesi dopo il centrodestra e questo ha inciso parecchio. Erba ha scelto Caprani, ne prendiamo atto. Gli auguriamo buon lavoro per il bene della città. Anche Torchio ha avuto un buon risultato, ma non siamo riusciti insieme a portare il centrodestra al ballottaggio. Continueremo a portare avanti le nostre proposte in Consiglio comunale, augurandoci che vengano prese in considerazione, e a costruire un' alternativa culturale nella città", ha spiegato Giorgio Berna, espressione del Centrosinistra.

ORE 17.56 - Videochiamata tra il neo sindaco Mauro Caprani e la figlia, poi un saluto anche da parte di Alessandro Fermi.

ORE 17.55 - Seggio 10 (definitivo)

Caprani 246

Berna 117

Torchio 68

Seggio 11 (definitivo)

Caprani 277

Berna 135

Torchio 81

ORE 17.50 - Il primo scatto della vittoria per la coalizione di Centrodestra:

ORE 17.48 - Mauro Caprani ha raggiunto i numeri per essere eletto sindaco di Erba. Si festeggia il risultato nel punto di ritrovo di Forza Italia.

ORE 17.25 - Caprani verso la vittoria senza ballottaggio. Nella sede della Lega, a fare il tifo per il papà, c'è anche la figlia.

ORE 17.25 - Continua l'attesa nel punto di ritrovo di Forza Italia.

ORE 17.20 - Sezione 5 (parziale):

Caprani: 241

Berna 72

Torchio 29

Schede bianche 1

Schede nulle 1

ORE 17.05 - Sezione 15 (definitivo):

Caprani 285

Berna 130

Torchio 67

ORE 16.58 - Sezione 3 (definitivo):

Caprani 238

Berna 129

Torchio 77

Schede bianche 14

Schede nulle 14

ORE 16.50 - Al punto di ritrovo di Forza Italia è arrivato anche il presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Alessandro Fermi.

ORE 16.42 - Sezione 6 (definitivo):

Caprani 216

Berna 121

Torchio 80

Schede bianche 2

Schede nulle 12

Sezione 9 (definitivo):

Caprani 265

Berna 163

Torchio 93

Schede bianche 10

Schede nulle 22

Sezione 13 (definitivo):

Caprani 287

Berna 145

Torchio 89

ORE 16.30 - Sezione 14 (definitivo):

Caprani 343

Berna 190

Torchio 72

Schede bianche 2

Schede nulle 7

ORE 16.15 - Sezione 15 (parziali):

Caprani 280

Berna 121

Torchio 57

ORE 16.10 - Risultati definitivi per la sezione 1:

Caprani 223

Berna 102

Torchio 48

Nel dettaglio: Erba civica 53 voti, PD 42, Dem partecipata 57, Forza Italia 52, Fratelli d'Italia 68, Lega 49, Buonsenso 31, Erba prima di tutto 21.

ORE 16.05 - Arrivano i primi parziali anche dalla sezione 2:

Caprani 87

Berna 51

Torchio 22

ORE 16.00 - Anche l'ormai ex sindaco Veronica Airoldi segue le elezioni dal punto di ritrovo di Forza Italia.

ORE 15.58 - Parla il candidato sindaco Doriano Torchio: “Non è il momento di commentare, ma non devo dimenticare delle cose positive della campagna elettorale”.

ORE 15.55 - Significativi i risultati delle sezioni 14 e 15, che vedono in vantaggio Caprani nonostante l'area fosse più vicina a Ghioni e quindi al Centrosinistra.

ORE 15.50 - Sezione 12 (parziale):

Caprani 92

Berna 65

Torchio 22

Sezione 13 (parziale)

Caprani 130

Berna 81

Torchio 33

Sezione 14 (parziale)

Caprani 320

Berna 163

Torchio 53

Sezione 3 (parziale)

Caprani 236

Berna 118

Torchio 74

Schede bianche 12

Schede nulle 11

ORE 15.45 - Sezione 8 (parziale)

Caprani 58

Berna 27

Torchio 24

Sezione 9 (parziale)

Caprani 152

Berna 96

Torchio 57

Sezione 11 (parziale)

Torchio 70

Schede bianche 4

Schede nulle 8

ORE 15.43 - Sezione 1 (parziale)

Caprani 177

Berna 66

Torchio 39

Sezione 5 (parziale)

Caprani 50

Berna 18

Torchio 16

Scheda bianca 1

Scheda nulla 1

ORE 15.40 - Anche il candidato sindaco Berna segue la diretta del voto.

ORE 15.37 - Arrivano anche i primi commenti, a caldo. A parlare è l'ex sindaco Enrico Ghioni, nonché primo sostenitore di Berna: "Pensavo che gli erbesi fossero più intelligenti".

ORE 15.35 - Al momento Caprani risulta tra il 54-56%, Berna 29%, Torchio 14/15%.

ORE 15.30 - Ad Arcellasco i risultati parziali dicono:

Caprani 78

Berna 53

Torchio 18

ORE 15.26 - Sezione sette (parziale):

Berna 53

Torchio 14

Caprani 85

ORE 15.22 - Scrutinata la sezione sei con 431 votanti (risultato definitivo):

Caprani 216 voti

Torchio 80 voti

Berna 121 voti

Schede bianche 2

Nulle 12

