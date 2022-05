L'incontro

Questa mattina.

Un caffè con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Elezioni comunali Erba 2022: il ministro Garavaglia al bar pasticceria Citterio con Caprani

Il caffè , è quello che hanno potuto bere alcuni erbesi presso il bar pasticceria Citterio di Erba, insieme alla lista della Lega e insieme al candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Erba, Mauro Caprani questa mattina. Per il ministro è stata anche l'occasione per salutare i candidati del Carroccio e per conoscere la realtà della pasticceria di Cristiano Villa, un'attività nata a Canzo cento anni fa.