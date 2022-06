Elezioni comunali Erba 2022: giovedì sera si è chiusa la campagna elettorale del Centrodestra

L'ultimo di una serie di appuntamenti politici che hanno portato in città tra gli altri Matteo Salvini, poi il presidente della Regione Attilio Fontana e Ignazio La Russa. Il candidato sindaco Mauro Caprani ha tenuto l'ultimo discorso nel quale ha sottolineato ancora una volta l'importanza del centrodestra unito.

Anche il sindaco uscente Veronica Airoldi ha invitato gli elettori a votare Caprani per continuare progetti messi in cantiere e smuovere la città e perseguire quell'obiettivo degli ultimi cinque anni e cioè dare a Erba quel ruolo di centralità rispetto al territorio. Sul centrodestra unito era intervenuta nei giorni scorsi, anche Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia presente a Como per sostenere i due candidati di Erba Mauro Caprani e di Como Giordano Molteni.

Il centrodestra si presenterà unito alle elezioni, anche se trovare la quadra fra i diversi partiti è stato molto difficile. Non si rischia di pagare l’unità a tutti i costi con le difficoltà di governo dopo le elezioni?

"Non è mai facile andare tutti d’accordo, specie in un momento come questo, nell’anno che precede le elezioni politiche. In questi appuntamenti di medio termine i partiti provano a posizionarsi, a farsi largo. L’importante non è quanto ci si mette, ma il risultato: l’unità della coalizione. La strada adesso è in discesa: lavoriamo tutti insieme con lo stesso obiettivo, che è quello di vincere le elezioni e poi mettere rapidamente in piedi una squadra capace e competente, capace di proseguire nell’ottimo lavoro di cui il centrodestra dà prova da anni nel governo della città.

Il candidato sindaco di questa città è un importante esponente di Forza Italia, un amministratore di grande esperienza e competenza. Questa, certamente, è una bella fortuna per chi avrà la possibilità di averlo come sindaco. È certamente vero che realtà come questa sono quelle dove Forza Italia è più forte e strutturata, ma ormai da quasi un anno il trend è estremamente positivo in tutta Italia. Gli elettori ci riconoscono di avere fatto un buon lavoro, tornano a rivolgersi a Forza Italia con fiducia ed interesse e riconoscono ciò che è evidente: senza l’intuizione e lo stimolo del presidente Silvio Berlusconi, senza la sua capacità e generosità di mettere davanti gli interessi del paese a quelli del partito, oggi non avremmo un governo di unità nazionale la guida di Mario Draghi, saremmo ancora condannati all’inefficienza e all’inefficacia di quello precedente, pesantemente condizionato dalle politiche per la decrescita dei cinquestelle. In questa terra di imprenditori illuminati di grandi lavoratori sappiamo bene che non serve assistenzialismo, ma sostegno supporto a chi vuole rimboccarsi le maniche per cambiare la condizione sua, della sua famiglia e della sua città".