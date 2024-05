Elezioni comunali: Frigerio presenta i candidati della lista Progettare Alzate

Elezioni comunali: ad Alzate Brianza sarà sfida tra l'ex sindaco Paolo Frigerio e Marco Bonetto. Frigerio, che ha annunciato nelle scorse settimane l'intenzione di scendere in campo in questa tornata elettorale, presenta i candidati della lista Progettare Alzate.

Ecco i candidati a sostegno di Paolo Frigerio

A comporre la squadra di Paolo Frigerio, Progettare Alzate, ci saranno Massimo Gherbesi, 60 anni, libero professionista, già sindaco dal 2009 al 2019 e già consigliere di maggioranza; Marica Sandionigi , 23 anni, laureata in Economia e Commercio, laureanda del corso di laurea Controllo, legislazione e auditing; Noemi Freddi, 48 anni, libera professionista; Mariolina Sala, 38 anni, laureata in beni culturali, già vicesindaco del Comune di Anzano; Luisa Maria Mauri, 57 anni, ragioniera; Marco Pessina , 57 anni, laureato in Scienze politiche; Matteo Notaro, 26 anni, laureato in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale; Luca Corbetta, 32 anni, laureato in Ingegneria dei materiali, già volontario della Pro loco; Alessandro Molteni , 33 anni, laureato in Scienze Ambientali; Pietro Giacalone , 59 anni, imprenditore; Sergio Molteni, 70 anni, pensionato, già consigliere comunale di maggioranza e minoranza.

Frigerio ha così descritto il team di Progettare Alzate:

"La nostra squadra è un mix di esperienza e di giovani veramente preparati e motivati, che si sono fin da subito proclamati molto attenti e entusiasti di darsi da fare per il paese.Questo mi è piaciuto molto. Tutti gli eletti avranno degli incarichi: avremo quattro assessori, di cui due donne e due uomini, tutti i consiglieri avranno una delega: voglio che tutti lavorino per il paese in team. Questa impostazione nuova è stata accettata da tutti: solo con un lavoro di squadra si riesce a fare massima condivisione e anche i consiglieri saranno inclusi nell’ambito gestionale di tutte le decisioni prese. Ci impegneremo fin dal primo giorno per riportare Alzate al centro dell’attenzione che merita. Chiedo dunque agli alzatesi la fiducia alla lista Progettare Alzate, ricordando a tutti di indicare una preferenza. In questa tornata elettorale, per la prima volta, il voto c’è dal pomeriggio di sabato, fino a domenica sera. E’ importante andare a votare per dare ad Alzate una nuova squadra pronta ad amministrare con passione, dedizione, impegno trasparenza, correttezza, disinteresse e concretezza"