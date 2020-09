Elezioni comunali Lambrugo 2020, risultati: svelato il nuovo sindaco

Lo scorso ottobre il commissariamento a seguito delle dimissioni di una parte dei consiglieri di maggioranza dell’allora sindaco Giuseppe Costanzo e dell’ex minoranza. Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i lambrughesi sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. A contendersi la poltrona Costanzo e Andrea Sala.

Elezioni comunali Lambrugo 2020

Il nuovo sindaco di Lambrugo è Andrea Sala, ha superato il suo avversario in entrambi i seggi. Vince con il 52,62% di preferenze.

Le parole del neo sindaco: “È stata una campagna elettorale intensa. Sono soddisfatto per il risultato raggiunto e del gruppo. Felice soprattutto perché i lambrughesi hanno capito il valore della squadra, creduto in noi e nel nostro programma”.

Prima dichiarazione dello sconfitto Costanzo: “Mi complimento con il nuovo sindaco e gli auguro buon lavoro”.

I numeri

Al seggio numero 1 i voti per Sala sono stati 407 mentre Costanzo si è fermato a 334. Al seggio numero 2 Sala ha raccolto 395 voti mentre l’ex sindaco Costanzo 388. In totale la lista Vai LambruGo ha raccolto 802 mentre Progetto per Lambrugo 722.