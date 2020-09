Elezioni comunali Lipomo 2020. In corsa c’erano Laura Comollo, Giordano Molteni e Alessio Cantaluppi.

Elezioni Lipomo 2020

Per il momento è in vantaggio il sindaco uscente Alessio Cantaluppi. Cantaluppi è in vantaggio in tre seggi su cinque totali. I conteggi sono ancora in corso.