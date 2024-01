Elezioni comunali Lurate Caccivio 2024, passo indietro del sindaco: "Non mi candiderò"

Passo indietro del sindaco di Lurate Caccivio Anna Gargano, fuori dalla politica. Dopo cinque anni sui banchi dell’opposizione e quasi dieci vissuti come primo cittadino, non si presenterà alle Elezioni comunali previste per il mese di giugno.

Elezioni comunali Lurate Caccivio 2024, passo indietro del sindaco Gargano

La decisione è presa. Nemmeno la possibilità di effettuare un terzo mandato, ipotesi emersa nelle ultime settimane e rivolta ai Comuni sino ai 15.000 abitanti - a Roma si sta discutendo di un eventuale Decreto Legge ad hoc - solleticherebbe lo spirito del sindaco uscente.

"In questo momento un terzo mandato come sindaco non è la mia priorità e anche se ci fosse questa possibilità non lo farei - esordisce con fermezza Gargano - Per quanto mi riguarda, penso porterebbe stanchezza: già ora comincio a sentirla leggermente. Ritengo che un percorso simile si debba iniziare da prima. Io ormai vado per i 74 anni e mio marito ne ha da poco compiuti 80. Con l’impegno amministrativo ho dovuto trascurare un affetto importante e vorrei godermi del tempo con la mia famiglia. E poi, non ultimo, penso serva rinnovamento".