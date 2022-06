Elezioni comunali Orsenigo 2022: Maddalena Pinti è il nuovo primo cittadino

Elezioni Orsenigo 2022, due le liste che si sono contese il governo del paese: a sfidarsi i candidati sindaco Maddalena Pinti ("Lista insieme per Orsenigo") e Valerio Palamini ("Lista noi Orsenigo").

Elezioni comunali Orsenigo 2022

ORE 17 - Il sindaco Pinti insieme all'ex primo cittadino, Mario Chiavenna:

ORE 16.40 - "Come tutti mi aspettavo un buon consenso ma non così alto: sono molto felice del risultato, soprattutto per il gruppo che si confermo valido e che conosce il paese, la realtà, le persone e il luogo. La gente ci ha dato fiducia e siamo contenti di lavorare insieme con queste risorse. La nostra esperienza sarà per il bene del paese. Siamo disponibili a collaborare con la minoranza. Da adesso arriva il vero lavoro e siamo pronti per iniziare. Grazie al sostegno di tutti e a chi ci ha dato fiducia", le prime parole del neo sindaco.

ORE 16.35 - Maddalena Pinti è il nuovo sindaco di Orsenigo, ha vinto con il 75,5%. 872 gli elettori che l'hanno scelta, contro i 283 di Palamini.

ORE 16.30 - Chiuso anche il seggio 2:

"Insieme per Orsenigo" 429 voti

"Noi Orsenigo" 135 voti

ORE 16 - Chiuso il seggio 1:

"Insieme per Orsenigo" di Pinti riceve 443 voti

"Noi Orsenigo" riceve 148 voti

ORE 15.10 - Maddalena Pinti sempre più verso la vittoria. Ecco i parziali:

"Insieme per Orsenigo" 415 voti

"Noi Orsenigo" 145 voti

ORE 14.50 - A Orsenigo in corso lo spoglio: Pinti per ora è nettamente in vantaggio su Palamini.

Articolo in aggiornamento