Elezioni comunali San Fermo della Battaglia 2022: ecco i due candidati al voto

Si tratta di due liste "amiche"

Nei prossimi cinque anni non ci sarà opposizione

A San Fermo della Battaglia la partita alle urne finirà con una stretta di mano. Nel vero senso del termine. Il sindaco uscente Pierluigi Mascetti e lo sfidante Maurizio Falsone, già primo cittadino in passato, hanno deciso di scendere in campo con due liste "amiche". Lavoreranno insieme per il bene della comunità.

Al voto

Entrambi, sia Pierluigi Mascetti che Maurizio Falsone, hanno già espresso il proprio voto recandosi alle urne.