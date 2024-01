Elezioni Cucciago 2024, niente terzo mandato per Meroni: candidato l'assessore Molteni

Carte scoperte a Cucciago in vista delle elezioni comunali 2024 che si terrà, con tutta probabilità, il prossimo mese di giugno. Alleanza Popolare, il partito politico che guida il paese da decenni, ha annunciato il nome del prossimo candidato sindaco alle elezioni: si tratta dell'assessore al Bilancio Enrico Molteni. Per l'attuale primo cittadino in carica, Claudio Meroni, nessun terzo mandato in vista, anche se la legge glielo permettesse.

Elezioni Cucciago 2024

"Sono molti gli anni trascorsi al servizio del comune di Cucciago: venticinque anni di esperienza amministrativa di cui dieci in qualità di sindaco hanno fatto di me un uomo diverso, più consapevole di cosa è veramente importante nella vita e questo è stato un lento maturare attraverso le problematiche, le preoccupazioni, gli esempi condivisi dai cittadini di Cucciago. Ora, in accordo con la mia famiglia, ritengo giusto fare un passo indietro" ha spiegato il sindaco Meroni.

Tre sono i motivi principali. "Per continuare ad interpretare sfide sempre nuove è necessario disporre di energie e pensieri nuovi, lo vediamo anche nelle nostre “piccole” evoluzioni sociali e ambientali. È giusto quindi lasciare spazio ad altri. Penso al cammino percorso, negli ultimi due mandati, con le due giunte e i due gruppi consiliari di Alleanza Popolare, che ringrazio per il coraggio, la passione e tutto il lavoro fatto: alcuni di questi compagni di viaggio, che nel tempo sono diventati amici e fratelli, meritano di andare avanti per capire la Cucciago che verrà - ha spiegato - E poi per un aspetto personale. Amministrare secondo i valori di Alleanza Popolare è un impegno nobile perché il bene comune è posto almeno sullo stesso piano del bene personale, penso ai sacrifici anche nei confronti dei propri affetti: questo è l’esempio di chi ci ha preceduto. È chiaro che questa attenzione giornaliera alla comunità a lungo andare consuma e la comunità non si merita amministratori in riserva di benzina".

E conclude: "Sento quindi di non aver abbastanza energie per un terzo mandato: ora sono ciò che è naturale, per gli amministratori espressione di Alleanza Popolare, essere: stanco ma mai stufo, perché non si può essere stufi della responsabilità che i tuoi concittadini ti hanno regalato nell’affidare le proprie preoccupazioni e i propri sogni alla tua capacità di ascoltare. È ed è stato per me un onore essere il sindaco di Cucciago. Con orgoglio ricordo tutto il lavoro fatto, ma sono ben consapevole e dispiaciuto per non essere riuscito a dare risposte adeguate a tutte le Vostre richieste".

In copertina Claudio Meroni