Elezioni, è ufficiale: Mirko Donadini Pina è il nuovo sindaco di Asso

Mirko Donadini Pina è il nuovo sindaco di Asso.

Soddisfatto ed emozionato

Aggiornamento: per Donadini Pina hanno votato 770 persone, per Aceti invece 674 voti.

Mancano ancora i dati completi ufficiali (in questo momento stanno ricontando le schede) e la proclamazione, intanto però Donadini Pina è stato accolto con un grande applauso dai suoi compagni di lista presenti al seggio insieme a tanti cittadini.

"Siamo molto contenti, il mio grazie va a tutti gli assesi che si sono recati a votare - il commento a caldo di Donadini Pina - Adesso il nostro obiettivo sarà convincere i cittadini che in questi due giorni non hanno votato perché sono importanti la democrazia e la partecipazione. Faccio i complimenti a tutti i componenti della mia lista, che ringrazio così come tutti coloro che mi hanno supportato".

"È la vittoria degli assesi - così Filippo Nava - di un gruppo che ha lavorato bene ed è arrivato alle elezioni preparato. Sappiamo che abbiamo una situazione complessa in Comune e quindi lavoreremo per migliorarla, per gli assesi. Mirko sarà il sindaco di tutti e noi, come assessori o consiglieri, siamo pronti a dargli una mano".

Arrivati a congratularsi con Donadini Pina anche alcuni sindaci della Vallassina e non solo, tra cui Patrizia Mazza (Lasnigo), Barbara Zuccon (Proserpio), Daniela Gerosa (Barni) e Danilo Bianchi (Magreglio).