Elezioni, Elia Pantaleoni si candida alla carica di sindaco

Dopo la conferma del sindaco uscente, Giulio Nava, e la discesa in campo di Paolo Ceruti

Un giovane con grande esperienza alle spalle

E' Elia Pantaleoni, 34 anni, il terzo candidato alla carica di sindaco alle prossime Amministrative. Laureato in Scienze politiche, ha alle spalle un’esperienza iniziata a 19 anni come consigliere comunale della maggioranza guidata dall’allora sindaco Fabrizio Turba. Rimasto in opposizione, aveva poi dato le dimissioni nel 2019 per l’incarico in Sardegna come Capo del gabinetto dell’assessore regionale alla Sanità, che ha mantenuto fino al dicembre 2022. Ora dopo le esperienze nel settore pubblico (era stato impegnato anche in Regione Lombardia), è consulente per una grossa azienda sanitaria.

Con lui un gruppo eterogeno per formare una lista puramente civica

Pantaleoni ha ufficializzato la sua discesa in campo con una lista puramente civica, che lo sosterrà: "La mia sarà una lista puramente civica, anche nella logica del superamento dei limiti che può dare un simbolo, con l’obiettivo di poter riunire persone che possano essere la Canzo del futuro - spiega - Vogliamo aprire, a nuove idee e a nuove realtà che stanno emergendo e che è doveroso prendere in considerazione. E’ necessario dare un’offerta politica e amministrativa migliore possibile per il bene del paese".

Tra i punti cardine il rilancio del turismo

Tra le tematiche più importanti per Pantaleoni c'è quella del turismo, con il conseguente rilancio del territorio: "E’ fondamentale riportare la nostra Canzo ai livelli di un tempo, con una condivisione di intenti con chi opera nel settore. Dobbiamo essere ambiziosi e confrontarci con realtà a maggiore vocazione turistica per poter migliorare. Dobbiamo recuperare aree ferme, come lo Sporting, dove potrebbero nascere proposte vincenti. Canzo deve essere centro nevralgico, ma soprattutto deve essere in grado di sfruttare il mondo che sta cambiando".