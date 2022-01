Elezioni Erba 2022: il 21 gennaio il Centrodestra si incontra nella nuova sede della Lega

Il 2022 segna la fine del mandato erbese del sindaco Veronica Airoldi. I cittadini infatti saranno chiamati ad andare alle urne.

"Questa mattina - ha annunciato tramite Facebook il deputato Eugenio Zoffili (Lega) - ho avuto il piacere di invitare gli amici erbesi di Forza Italia, FDI, Buonsenso, Europei Liberali e civiche di centrodestra a partecipare venerdì prossimo 21 gennaio a un incontro nella nuova sede della Lega per Salvini Premier di via Plinio 1 per parlare delle prossime elezioni comunali e del futuro della nostra Città. Uniti per il bene di Erba. Io ci credo".