verso le urne

Al suo fianco il sindaco uscente Veronica Airoldi e i vertici dei partiti.

Elezioni Erba 2022, il centrodestra presenta ufficialmente il candidato Mauro Caprani.

Questa mattina, sabato 19 marzo 2022, il centrodestra comasco si è compattato attorno alla figura di Mauro Caprani, presentato quale candidato sindaco della coalizione in vista delle elezioni che si terranno a Erba in primavera. Presenti tutti i vertici dei partiti della coalizione di centrodestra: Stefano Molinari e Alessio Butti per Fratelli d'Italia, il sindaco uscente Veronica Airoldi per Forza Italia, Alessandro Fermi, Eugenio Zoffili e il vicesindaco di erba Erica Rivolta per la Lega.

"I partiti devono essere contenitori al pari di associazioni, comitati, di circoli culturali dove ognuno porta un pensiero per tradurli in azioni. I partiti sono deputati a formare la classe dirigente che poi dovrà governare un Paese, una regione, una provincia un comune - ha detto il candidato sindaco Mauro Caprani - Loro, a livello regionale, hanno pensato che la mia figura potesse essere una buona sintesi per Erba e per questo li ringrazio".

L'INTERVENTO DEL CANDIDATO SINDACO

Il commento

"Sono soddisfatto che il lavoro che ho svolto, per conto della Lega, proponendo di superare le divisioni del passato tra le forze del centrodestra, abbia dato ottimi frutti riunendo intorno al nome di Mauro una coalizione unita, che vede insieme tutti i partiti di questa area, Lega per Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d'Italia oltre alle due liste civiche Il Buonsenso ed Erba prima di tutto - ha commentato il deputato leghista Zoffili - Mauro Caprani ha una lunga esperienza amministrativa, maturata da sindaco di Barni, e politica come coordinatore provinciale del suo partito. Conosce perfettamente il nostro territorio e le sue problematiche, ha ottimi rapporti con gli enti sovracomunali e con il sindaco uscente Veronica Airoldi che ringrazio di cuore per il lavoro svolto in questi anni. Come Lega stiamo definendo la lista, e siamo compatti al fianco di Mauro, che sosterremo convintamente".

Veronica Airoldi, sindaco uscente racconta la soddisfazione di essere arrivati a un centrodestra unito, un risultato a cui si è arrivati dopo cinque anni di lavoro: "Come amministrazione comunale abbiamo fatto molti passi importanti, abbiamo tracciato una strada. Il nostro programma elettrorale aveva bisogno di più di cinque anni per essere attuato e il fatto di essere qua oggi tutti insieme fa ben sperare che questo obiettivo potrà concretizzarsi. Oggi siamo qui per presentare il candidato Caprani che rappresenta un valore importante perché è un uomo che ha una grande esperienza politica".

"E' opportuno ringraziare il mio gruppo guidato in maniera esemplare a Erba da Claudio Ghislanzoni che ha fatto opposizione in maniera costruttiva e che ha permesso di arrivare a un centrodestra unito", ha detto Stefano Molinari di Fratelli D'Italia. "Ringrazio il sindaco uscente - ha aggiunto Laura Santin della Lega - Lascia in eredità la città a un sindaco espertissimo".