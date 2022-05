A Lariofiere

Una serata di confronto tra i tre candidati sindaci che si sfidano nelle urne elettorali il prossimo 12 giugno.

Una serata di confronto tra i tre candidati sindaci che si sfidano nelle urne elettorali il prossimo 12 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Erba. Martedì 24 maggio alle 20.30, nella sala Porro del centro espositivo Lariofiere il settimanale Giornale di Erba ha organizzato un faccia faccia elettorale tra i tre schieramenti in campo.

Elezioni Erba 2022: martedì 24 maggio il Giornale di Erba organizza un confronto tra i candidati sindaci

Saranno presenti al tavolo dei relatori pronti a rispondere alle varie domande i candidati sindaci Giorgio Berna di centrosinistra appoggiato da una lista del Pd e dalla lista civica Erba Civica, il candidato Mauro Caprani, di centrodestra, sostenuto dalle liste di Forza Italia, di Lega, di Fratelli d’Italia, del Buonsenso e di Erba Primaditutto. Non mancherà anche il candidato sindaco Doriano Torchio della lista Democrazia partecipata, attualmente seduto nei banchi di minoranza del Consiglio comunale e sostenuto oltre che dal suo gruppo anche dal Movimento 5 Stelle. La serata sarà l’occasione per conoscere l’opinione degli aspiranti sindaci di Erba su alcuni temi importanti per la città e magari farsi un’idea più precisa su chi votare.

Alla serata di martedì 24 maggio alle 20.30 a Lariofiere tutti possono partecipare. La serata sarà organizzata con domande da parte dei moderatori e con domande e risposte incrociate da parte degli stessi candidati.