Verso le elezioni

Chiusa la lista della Lega di Erba che si presenta alle prossime elezioni amministrative di domenica 12 giugno con 16 candidati per il Consiglio comunale. Il capolista è il deputato Eugenio Zoffili, capogruppo uscente, presidente della Commissione consiliare Territorio-Sicurezza e della Bicamerale Schengen, Europol e immigrazione del Parlamento.

Elezioni Erba 2022: tutti i nomi della lista della Lega a sostegno di Caprani

In corsa la senatrice Erica Rivolta, assessore vice sindaco con delega all'istruzione e alle politiche sociali e giovanili e vice presidente della Commissione Bilancio del Senato, i consiglieri comunali del Carroccio Sofia Grippo, Segretario cittadino del partito e Carlo Moggia, storico leghista erbese e componente della Commissione commercio-bilancio. In squadra anche il Cav. Giorgio Meroni capogruppo della lista civica del sindaco Veronica Airoldi con delega ai gemellaggi che, con il collega uscente Nico Piazzolla, hanno recentemente aderito al progetto della Lega. Quest’ultimo, membro del cda di Ca’ Prina, non sarà candidato ma parte attiva del team elettorale.

Tra i nomi della lista che sosterrà il candidato sindaco Mauro Caprani, anche l'assessore comunale al commercio della Giunta Pozzoli Edoardo Arrigoni, gli ex dipendenti del Comune di Erba Riccardo Corti e Maria Pia Fortina, Iacopo Dell'Oro, geometra, la Direttrice del Liceo musicale e coreutico Giuditta Pasta di Como Roberta di Febo, Simonetta Lattuada impiegata presso un’ agenzia interinale erbese, Elena Ornaghi libera professionista nel campo della comunicazione, Erik Pirovano soccorritore nell’ambito dell’emergenza e urgenza sanitaria, Stefano Porro imprenditore nel settore edile e nipote dell’ex sindaco Bassano Porro, Massimiliano Redaelli impiegato nella gestione delle risorse umane e l'architetto Federico Riva.

"Grazie al lavoro svolto dalla Lega - dichiara la Coordinatrice provinciale Laura Santin - è stato possibile ottenere a Erba un risultato importante, quello del Centrodestra unito che correrà compatto a sostegno di Mauro Caprani. La Lega presenta un'ottima squadra, composta da uomini e donne capaci con professionalità ed esperienze eterogenee, che conoscono bene le esigenze del territorio erbese e sapranno essere valore aggiunto per la Città. Nel ringraziare il Sindaco uscente Veronica Airoldi per l'ottimo lavoro svolto - prosegue Santin - sono sicura che, con l'importante contributo della Lega, nei prossimi cinque anni Erba potrà svilupparsi in modo ancor più attento alla qualità della vita dei suoi abitanti, proseguendo sulla strada già tracciata, rendendola sempre più un modello a cui ispirarsi".

"Di seguito la lista al completo che potrà essere sottoscritta ai nostri gazebo in Città a partire da quello di domani mattina in piazza mercato", spiegano dalla Lega.

1. ZOFFILI Eugenio

2. RIVOLTA Erica

3. GRIPPO Sofia

4. MOGGIA Carlo

5. MERONI Giorgio

6. ARRIGONI Edoardo detto Edo

7. CORTI Riccardo

8. DELL'ORO Iacopo

9. DI FEBO Roberta

10. FORTINA Maria Pia

11. LATTUADA Simonetta

12. ORNAGHI Elena

13. PIROVANO Erik

14. PORRO Stefano

15. REDAELLI Massimiliano detto Max

16. RIVA Federico