Elezioni Faloppio 2021: eletto il primo cittadino

La diretta

I candidati sindaci erano due.

Elezioni Faloppio 2021: due i candidati sindaci. Si tratta di Antonio Endrizzi e Giuseppe Prestinari.

Elezioni Faloppio 2021: lo spoglio in diretta

Ore 19.45 - Risultato definitivo anche a Faloppio. La lista di Prestinari vince con 1063 voti. Sono 951 i voti per lo sfidante Antonio Endrizzi. Le schede bianche sono state 44, quelle annullate, invece, 15.

Ore 18.30 - Si tratta del secondo mandato per Prestinari: "Questa volta è stata più difficile, ma c'è stata grande soddisfazione perché questo vuol dire che sono stato premiato dal lavoro fatto nei cinque anni passati. Devo ringraziare tutto il mio gruppo, tutti coloro che mi hanno supportato in questa campagna elettorale e mi sono stati vicini. Grazie anche a tutta la gente che ha lavorato con me. Andrò avanti a lavorare ancora per tutti i miei cittadini e per il mio Comune. Porterò avanti i discorsi sulla scuola, le case anziani e tutti i progetti già avviati per i prossimi cinque anni".

Ore 18.26 - Prestinari è il sindaco di Faloppio.

Ore 18.10 - Ultime battute, sembra che il totale sia 1064 voti per Prestinari e 941 per Endrizzi.

Ore 18.08 - Seggio 1 chiuso: 405 Prestinari, 331 Endrizzi.

Ore 18.03 - Chiuso il seggio 2: 356 Prestinari, 278 Endrizzi.

Ore 17.56 - Al seggio 1: 340 Prestinari, 270 Endrizzi. Seggio 2: 298 Prestinari, 243 Endrizzi.

Ore 17.31 - Al seggio 1: 280 Prestinari, 230 Endrizzi.

Ore 17.30 - Al seggio 2: 237 Prestinari, 203 Endrizzi.

Ore 16.50 - 130 Prestinari e 93 Endrizzi al seggio 2, a Gaggino, con lo spoglio ancora in corso.

Ore 16.48 - Seggio 1, Gaggino (ancora in corso): 151 Prestinari, 121 Endrizzi.

Ore 16.47 - Dato definitivo al seggio 3, a Camnago: 344 Endrizzi, 303 Prestinari.

Ore 16.36 - Nel seggio 3 Prestinari sta recuperando. La lista Endrizzi è ferma, mentre Prestinari sale a 280.

Ore 16.33 - A Camnago, seggio 3: 300 Endrizzi e 250 Prestinari

Ore 16.28 - Gaggino, seggio 2: Prestinari 94, Endrizzi 63.

Ore 16.27 - Gaggino, seggio 1: Prestinari 94, Endrizzi 72.

Ore 16.25 - Camnago, seggio 3: 220 Endrizzi, 190 Prestinari.

Ore 16.15 - Seggio 2: 52 Prestinari, 25 Endrizzi.

Ore 16.12 - Seggio uno: 52 Prestinari e 35 Endrizzi.

Ore 16.10 - Il sindaco uscente e candidato sindaco Giuseppe Prestinari, in attesa dei dati ufficiali.

Ore 16.05 - Seggio 1: 40 Prestinari, 25 Endrizzi.

Ore 16.03 - Al seggio 3: 160 Endrizzi, 120 Prestinari.

Ore 16 - Al seggio 2, al momento: 23 Prestinari, 12 Endrizzi.

Ore 15.52 - Iniziato lo scrutinio anche al seggio 2, a Gaggino. I primissimi dati dicono che è un testa a testa.

Ore 15.45 - Seggio 3 Camnago. Avanti Endrizzi: 80 Prestinari e 100 Endrizzi.

Ore 15.30 - A Gaggino ci sono il seggio 1 e 2, mentre a Camnago il seggio 3 dove è in corso un testa a testa.

Ore 15.25 - Primi dati parziali: al seggio 1 parte in vantaggio Giuseppe Prestinari, sindaco uscente. Nel seggio 2 lo scrutinio non è ancora iniziato.

Ore 15.25 - Per quanto riguarda il seggio 2, affluenza del 48,28%. Hanno votato 335 donne e 312 uomini.

Ore 15.20 - Nel seggio 1, a Gaggino hanno votato 361 uomini e 400 donne, per un totale di 761 persone. Si è arrivati al 53,4%

Ore 15 - Chiusi i seggi, inizia lo spoglio.