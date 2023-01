Elezioni Lombardia 2023, c'è un quarto candidato presidente: Ghidorzi e Unione Popolare.

Unione Popolare sarà alle elezioni regionali del prossimo 12 e 13 febbraio 2023. "Malgrado la corsa contro il tempo a causa di una legge iniqua che obbliga le liste non presenti in Consiglio regionale a raccogliere le firme per potersi candidare, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo" ha commentato Fabrizio Baggi, segretario regionale di Rifondazione Comunista Lombardia.

Più di 800 le firme raccolte in provincia di Como e quindi superato il limite di 750 fissato per legge. La lista dei candidati comaschi a consiglieri regionali nel frattempo era pronta. Corre a Como la candidata a presidente della Regione Lombardia Mara Ghidorzi; al suo fianco lo stesso Baggi, Mimma Braccio, Daniele Moioli, Stefania Sala e Mauro Baroni.