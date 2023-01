Confermata per le elezioni regionali che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio 2023 l’alleanza sperimentata alle ultime politiche tra Verdi, Sinistra Italiana e Reti Civiche.

Elezioni Lombardia 2023, confermata l'Alleanza Verdi Sinistra Italiana: i candidati

La compagine a due anime è riuscita a raccogliere le firme necessarie (1.156 il numero definitivo) a presentare la lista e i propri candidati consiglieri regionali a sostegno di Pierfrancesco Majorino nell’ambito della coalizione di centrosinistra insiema Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la civica Patto per Majorino.

I candidati consiglieri regionali della provincia di Como si sono presentati alla stampa questa mattina, sabato 14 gennaio 2023 al centro civico di via Collegio dei Dottori 9 a Como. Corrono per un ruolo in Regione Lombardia Elisabetta Patelli, presidente onoraria dei Verdi lombardi e consigliera comunale a Como dal 2002 al 2007; Massimo Capozziello, portavoce provinciale dei Verdi comaschi; Mattia Sacchi, tra i fondatori della rete di solidarietà "Supporto Attivo Como".

Candidati anche Daria Doria, ex Liberi e Uguali, Federico Brugnani, marianese residente a Inverigo e tesoriere e responsabile tesseramento provinciale per Sinistra Italiana Como, e Camilla Bossi, classe 2000, anch'essa tra i fondatori di "Supporto Attivo Como".

"Sono capolista di Alleanza Verdi e Sinistra per una Lombardia 'motore verde d'Europa' caratterizzata dalla cura delle persone, dell'ambiente e del territorio" ha spiegato Elisabetta Patelli.