Elezioni Lombardia 2023, il commento del commissario provinciale Ghislanzoni (FdI)

Elezioni Lombardia 2023: il commento di Claudio Ghislanzoni, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia

Le parole di Ghislanzoni

Ecco il primo commento di Claudio Ghislanzoni, commissario provinciale di Fratelli d'Italia.

Si sta terminando lo spoglio delle schede elettorali, ma è già delineato il successo per Fratelli d'Italia. Una soddisfazione che non è una sorpresa, come spiega Ghislanzoni: "Le premesse c'erano tutte per un buon risultato. E così è stato - ha dichiarato a caldo - La gente ha voluto riconoscere in Fratelli d'Italia una ragione in più per un nuovo centrodestra. Un centrodestra con un equilibrio interno differente e con persone nuove. La situazione è positiva non solo per il nostro partito, ma anche per l'intera coalizione con la larga conferma di Attilio Fontana".