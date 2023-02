Attilio Fontana è stato riconfermato Presidente di Regione Lombardia: il commento della Lega erbese.

Elezioni Lombardia 2023, il commento della Lega erbese sulla vittoria di Fontana: "Un risultato che conferma il lavoro svolto"

Le parole di Simona Guerrieri, segretario della Lega erbese.

"Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti nei nostri comuni: la Lega si conferma primo partito nella città di Erba con il 26,17%, aumentiamo non solo in percentuale ma anche come numero totale di voti, molto bene anche a Pusiano dove è stato raggiunto il 32,96% ma a farla da padrone Canzo con il 44,34% e Albavilla con il 56,16%. L'ottimo risultato è a conferma del buon lavoro che stiamo facendo in comune. Il mio grazie va a tutti i militanti e sostenitori, ai candidati per l'impegno dimostrato ma soprattutto ai cittadini che ci hanno votati, dimostrando di dare fiducia ancora una volta alla Lega e ai suoi esponenti. Avanti così sia a Erba che in Regione Lombardia e al Governo"

Elezioni Lombardia 2023, il commento dell'Onorevole Eugenio Zoffili

"La vittoria della Lega, primo partito in provincia di Como, esprime le chiare intenzioni dei cittadini e conferma il nostro buongoverno. È stato riconosciuto il lavoro che stiamo portando avanti da tempo, per esempio su temi come la sicurezza, a Erba in primis dove stiamo aprendo il nuovo ufficio di Polizia Locale in stazione e per lo sviluppo economico del territorio. Sono molto soddisfatto anche del risultato nel mio paese, Ponte Lambro, dove la Lega è il primo partito al 24,04%. Congratulazioni ad Alessandro Fermi e grazie di cuore a tutti i nostri candidati, come l’amico Fabrizio Turba, che hanno lavorato tra la gente con straordinario impegno e senza mai risparmiarsi anche in questa campagna elettorale. Come sempre nella Lega vince la squadra."