Elezioni Lombardia 2023: il commento di Mirko Paulon(Patto civico Majorino Presidente): "Deludente la bassa affluenza"

Elezioni Lombardia 2023: il commento di Mirko Paulon, referente provinciale Patto civico Majorino Presidente.

Le parole di Paulon

Ecco il primo commento di Mirko Paulon, referente provinciale lista Patto Civico Majorino Presidente.

"Quanto al risultato di lista, siamo soddisfatti: dovremmo essere in lista per secondo posto della coalizione, a quanto emerge dai primi risultati. Nello sconforto della sconfitta, il risultato ci darà comunque con tutta probabilità la possibilità di avere in consiglio uno o due consiglieri. Sicuramente è deludente la bassa affluenza: meno del 50% degli aventi diritto, questo ci deve fare pensare".

Paulon ha però sottolineato un risultato positivo: l'elevata percentuale di votanti tra i giovani.

"Dalle prime proiezioni, la nostra coalizione risulta la più votata dai giovani tra 18 e 35 anni: è un buon risultato, quello di avere mosso l'elettorato giovanile.

Cercheremo di fare opposizione costruttiva di Regione Lombardia per i prossimi 5 anni. Siamo comunque soddisfatti di avere portato un consigliere regionale con contatto diretto in consiglio regionale: era il nostro primo obbiettivo. Certo è che non aspettavamo un distacco così ampio".