Letizia Moratti sceglie l'ex forzista Maria Grazia Sassi come portavoce della lista civica "Letizia Moratti Presidente".

Elezioni Lombardia 2023, la lista civica di Letizia Moratti anche a Como: i candidati

Attualmente eletta in amministrazione provinciale a Como, consigliere a Locate Varesino, già assessore e vicesindaco dello stesso comune, fa attualmente parte delle cabine di regia a Palazzo Chigi, in rappresentanza delle Province. Insieme a lei, come candidati, troviamo Riccardo Pellizzari, ingegnere edile, già assessore all’Urbanistica e consigliere comunale a Vertemate con Minoprio, Elisabetta Maria Raggi, consigliere comunale a Bellagio dal 2014 e membro della commissione sanità dello stesso Comune, Giancarlo Nicoli, farmacista e consigliere comunale a Fenegrò, al secondo mandato con una lista civica, Colondrina Poncia, consigliere comunale di Stazzona dal 1995 al 2004 e dal 2019 capogruppo di opposizione per la lista civica "Insieme per Stazzona", e Luca Baj Rossi, consigliere di maggioranza del Comune di Capiago Intimiano.