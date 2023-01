Questa mattina, lunedì 30 gennaio 2023, è iniziato il tour di Pierfrancesco Majorino nel comasco con la visita, dalle 8.45, a "La Libreria di via Volta" dove il leader del PD lombardo ha incontrato gli enti del terzo settore, gli amministratori cittadini e gli iscritti. Insieme a lui altri volti noti della politica del nostro territorio, molti candidati alle prossime elezioni regionali e suoi sostenitori.

Elezioni Lombardia 2023, Majorino a Erba: "La sfida è tra me e Fontana"

Un'occasione per Majorino per esporre le tematiche su cui punta la proposta elettorale del PD. Dalla sanità ai trasporti, dalla necessità di cambiamento allo scontro aperto con Fontana senza tenere in considerazione Letizia Moratti.

Sulla sanità e i trasporti

"È una grande opportunità per la Lombardia per rialzarsi. Se non cambi l'impostazione, se non potenzi la sanità e non intervieni nel campo del sociale con scelte chiare, nette e precise le cose non possono cambiare. Abbiamo bisogno di una Regione molto più ambiziosa nel rapporto con le comunità locali su tanti temi. Di una Regione che si metta in rapporto con chi vive le comunità per affrontare questioni fondamentali come il trasporto pubblico: il trasporto pubblico regionale gestito malissimo da Trenord in relazione a vari aspetti come l'efficienza, la puntualità, la sicurezza".

Insieme a Majorino anche Angelo Orsenigo, già consigliere regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Figino Serenza.

Orsenigo su sanità e trasporti

L'intervento di Raffaele Erba

Presente, in rappresentanza della lista del Movimento 5 Stelle, partito a sostegno di Majorino, anche Raffaele Erba.

"Oggi abbiamo il problema della medicina d'urgenza, i pronto soccorsi. Anche questo è un problema fondamentale e va a toccare tutti in modo indistinto. Dobbiamo cercare di passare questo messaggio il più possibile alle persone, a chi soprattutto ha scelto l'astensionismo. Andando in giro per i mercati mi sono reso conto che ogni persona mostra una grande insofferenza a questa situazione, bisogna cercare di fargli comprendere che non si può dare ancora fiducia a chi ha smantellato totalmente la nostra sanità che ai tempi era un'eccellenza e oggi abbiamo in molti casi delle grandi problematiche oppure delle grandi eccellenze solo per chi se lo può permettere. Così non va bene".

Infine, verso il termine dell'incontro erbese, sono intervenuti anche Valeria Benzoni, della lista del Partito Democratico, e Mattia Sacchi, tra i fondatori della rete di solidarietà "Supporto Attivo Como" che corre nella lista Verdi e Sinistra Italiana.

L'intervento di Benzoni

Mattia Sacchi

Il tour di Majorino è proseguito sul territorio canturino dove alle 10 ha fatto visita all'Enaip di Cantù, mentre l'ultimo incontro della mattinata, con il mondo dell'economia, le associazioni di categoria e i sindacati, si è tenuto all'Enaip Factory.