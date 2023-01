Elezioni Lombardia 2023, quinta lista per Fontana: i candidati comaschi di Noi Moderati.

Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali Attilio Fontana, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e dalla lista Fontana Presidente, può contare anche sul sostegno del gruppo Noi Moderati. La lista si presenta anche in provincia di Como con quattro candidati consiglieri regionali.

Si tratta di Maria Teresa Baldini, 62 anni, laureata in medicina e chirurgia, di Milano, ex consigliera regionale del centrodestra in Lombardia ed ex deputata con Coraggio Italia; corre anche Marco Bordonali, 58 anni, di Merate, oggi primario del Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba. In corsa anche Monica Melotti, 63 anni, giornalista di Milano e Flavio Suardi, 46 anni di Pavia.