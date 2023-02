Si sono chiuse da poco le votazioni per le elezioni regionali della Lombardia, ma già trapelano le previsioni date dagli exit poll: la vittoria dovrebbe andare a Fontana e al centrodestra.

Elezioni Lombardia 2023: secondo gli exit poll ci sarà una larga vittoria di Fontana

Queste ultime elezioni regionali prefiguravano prima delle votazioni di ieri e oggi una corsa a due tra Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, e Pierfrancesco Majorino, leader del centrosinistra, con Letizia Moratti prima inseguitrice e Mara Ghidorzi a fare da fanalino di coda. Ma se si poteva pensare ad un possibile testa a testa tra i due schieramenti più ampi, i primi exit poll raccontano una realtà ben diversa.

Le previsioni effettuate dalla Rai vedono Fontana al 51,5%, Pierfrancesco Majorino al 35%, Letizia Moratti all'11,5% e Mara Ghidorzi di Unione Popolare al 2%. Simili risultati anche per La7 che prevede un 52% a Fontana, un 34 a Majorino con la Moratti al 10.

A livello di liste sono Fratelli d'Italia e Partito Democratico ad aver dato il maggior contributo: per FdI si prevede un 22,8%, per la Lega un 15,4%, per Forza Italia un 7,4; nel centrosinistra primo il Pd con il 21,3%, poi i 5 Stelle con il 4,8, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana 3,9%; per lo schieramento Moratti, invece, la lista Moratti Presidente dovrebbe registrare un 6,1 mentre Azione Italia Viva un 3,6%.

Infine, una terza proiezione (fonte Swg) conferma la tendenza di cui sopra: Fontana al 52,8, Majorino al 34,5 e Moratti al 10,6.