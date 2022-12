Elezioni Lombardia 2023, sono 6 i candidati consiglieri comaschi del Partito Democratico: tutti i nomi.

Elezioni Lombardia 2023, sono 6 i candidati consiglieri comaschi del Pd: tutti i nomi

Il Partito Democratico lombardo ha ufficializzato i propri candidati a consiglieri regionali della Lombardia. Tra questi ci sono anche sei comaschi. Per la provincia di Como correrà il consigliere uscente, nonché ex sindaco di Figino Serenza, Angelo Orsenigo; in corsa anche l'ex sindaco di Lomazzo, Valeria Benzoni, il consigliere comunale di Claino con Osteno Edoardo Pivanti, il sindaco di Senna Comasco, Francesca Curtale, il medico Gianni Imperiali e la consigliera comunale di Menaggio, Maria Cristina Redaelli.

La coalizione di centrosinistra, a trazione Dem, ha deciso di candidare a presidente della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, che si è già presentato alla città di Como qualche settimana fa. Si vota domenica 12 e lunedì 13 febbraio (fino alle 15).