Giovedì scorso, il 5 gennaio 2023, gli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno espresso le proprie preferenze sulla piattaforma “Skyvote” per designare nelle primarie del M5S i candidati delle singole liste provinciali in corsa per le prossime Elezioni Regionali della Lombardia, in programma il 12-13 febbraio 2023.

Elezioni Lombardia 2023: ufficializzata la lista del M5S

Alla consultazione online relativa alla provincia di Como, potevano esprimere il proprio voto i 765 iscritti da più di sei mesi al M5S residenti in provincia. Di questi hanno partecipato circa 200 persone.

I candidati più votati sono risultati Raffaella Rizzo, Raffaele Erba, Luca Ceruti e Mirko Zaffaroni. Esterne alle votazioni, faranno parte della lista della provincia di Como anche altre due donne esponenti della società civile: si tratta di Rosaria Battaglia (Presidente dell’Associazione Penta di Mariano Comense) e di Simona Ruscitto (architetto di Limido Comasco). Il partito, com'è noto, sarà al fianco del Partito Democratico nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia e sosterrà Pierfrancesco Majorino.

Il commento dopo l'ufficializzazione delle liste