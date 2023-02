Elezioni Lombardia 2023, valanga Fermi (Lega) e Orsenigo (Pd). TUTTE LE PREFERENZE

La Regione Lombardia ha il suo nuovo presidente: Attilio Fontana, il candidato del centrodestra, si è guadagnato la riconferma a Palazzo Lombardia. E porta con sé 4 consiglieri regionali di centrodestra dalla provincia di Como.

Elezioni Lombardia 2023

Per l'ex sindaco di Varese il 54,67% dei voti, a fronte del 33,93% a cui si bloccato il candidato del centrosinistra Piefrancesco Majorino. Non è neppure entrata in partita Letizia Moratti, volto della sua Lista Civica e del Terzo Polo, che si è schiantato dopo il successo in provincia di Como alle scorse elezioni politiche nazionali. Eppure si tratta di dati che vanno filtrati con una lente fondamentale: quella del dato sull'affluenza alle urne. Un dato quasi dimezzato rispetto al 2018: in provincia di Como ha votato solo il 39,08% degli aventi diritto (nel 2018 fu il 70,61%).

La sostanza però non cambia e la provincia di Como manda in Consiglio regionale 5 rappresentanti del proprio territorio: Alessandro Fermi (Lega), Anna Dotti (Fratelli d'Italia), Sergio Gaddi (Forza Italia), Marisa Cesana (Lombardia Ideale - Fontana Presidente) e Angelo Orsenigo (Partito Democratico).

Tutte le preferenze ai candidati comaschi

La Lega guadagna un ottimo risultato in provincia di Como (24,10%) a fronte di un 16% regionale e viene eletto a primo partito sul nostro territorio per una manciata di voti rispetto a Fratelli d'Italia (23,97%) che a livello regionale supera il 25%. Il Partito Democratico si ferma al 16,80%. Di seguito tutte le preferenze, candidato per candidato.

Coalizione di centrodestra a sostegno di Attilio Fontana

LEGA

FRATELLI D'ITALIA

FORZA ITALIA

LOMBARDIA IDEALE - FONTANA PRESIDENTE

NOI MODERATI - SGARBI RINASCIMENTO

Coalizione di centrosinistra a sostegno di Pierfrancesco Majorino

PARTITO DEMOCRATICO

PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE

ALLEANZA VERDI E SINISTRA ITALIANA

MOVIMENTO 5 STELLE

Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti

AZIONE-ITALIA VIVA

LETIZIA MORATTI PRESIDENTE

Unione Popolare per Mara Ghidorzi

UNIONE POPOLARE