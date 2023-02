Marisa Cesana è stata eletta in Consiglio regionale alle ultime elezioni con un totale di 634 preferenze.

Elezioni, Marisa Cesana: "E’ per me un’opportunità importante, la affronterò con il massimo impegno"

Entra in Consiglio regionale anche Marisa Cesana, attualmente sindaco di Monguzzo, che ha collezionato 634 preferenze. Un risultato soddisfacente, così come quello della lista Lombardia Ideale, Fontana Presidente.

"Sono contenta del risultato, per cui non posso che ringraziare amici, conoscenti e chi mi ha votato. Sono soddisfatta del sostegno avuto nella campagna elettorale. Ringrazio anche mio marito. Ha funzionato il lavoro di squadra e non posso che esserne contenta e soddisfatta. Mi è stata data una possibilità importante, che accetto e sono pronta ad affrontare con tutto l’impegno possibile"

Un risultato possibile grazie al buon lavoro del presidente Fontana negli ultimi anni, sottolinea Cesana:

"Certamente ho sempre sperato in questo risultato, ma non me lo aspettavo. Il buon governo degli ultimi cinque anni è stato premiato e sono felice di fare parte di questa squadra. Intendo portare le mie capacità e sono contenta di rendermi disponibile per il territorio comasco"

Cesana ha commentato anche la bassa affluenza alle urne:

"E’ certamente un segnale forte: in una regione così importante è da tenere presente. E’ un chiaro messaggio che si deve tornare a fare amare e scoprire il bello della politica"

Le priorità già annunciate da Cesana saranno sanità e sicurezza.:

"Trovo abbiano grande importanza. La sanità è un tema che mi tocca da vicino: mio marito è medico ed è in contatto tutti i giorni con problemi, lamentele e difficoltà nel prenotare visite, nel sostenere un esame diagnostico: questa è una priorità nel rispetto dei cittadini. La sicurezza è un altro tema che ho a cuore: mi tocca da vicino in quanto sindaco e conosco i problemi legati alle stazioni, alla nascita di baby gang di giovanissimi, allo spaccio... Tematiche che chiedono attenzione e priorità nel rispetto dei cittadini"

Il nuovo incarico in Regione costringerà Cesana a lasciare la carica di sindaco: